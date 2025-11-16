Simu Liu skyter tilbake mot superhelt-haterne

HQ

Det er nå flere år siden Simu Liu spilte Shang-Chi i The Legend of the Ten Rings, men fansen kan endelig glede seg til å se ham igjen i Avengers: Doomsday. Og Liu selv er gira som bare det. Under presseturen for Netflix-filmen In Your Dreams sa han til Variety at det føltes "veldig bra" å være tilbake og jobbe med mange av skuespillerne han så opp til som liten. Han fortalte Variety at :

"Det var virkelig fantastisk, spennende. Så mange skuespillere som jeg vokste opp med å se på, og å få lov til å leke i den sandkassen med dem ... det er en drøm som går i oppfyllelse".

Han benyttet også anledningen til å komme med et stikk til alle dem som elsker å hate superheltfilmer, og ideen om at sjangeren er utslitt - den kjøper han ikke. Liu sier riktignok at bransjen har sine problemer, men at det også har blitt trendy å hate Marvel. Og at kynismen på nettet ærlig talt er ganske utmattende.

"Det er på en måte på moten nå å hate på det. Jeg tror det finnes gyldig kritikk av måten filmer lages på, måten produksjonsbudsjettene håndteres på, jeg tror det er mange gyldige ting å si, men denne ideen om å drite på superheltfilmer som sjanger, jeg vet ikke. Jeg vet ikke, for jeg snakker som en som elsket å se dem som barn."

For Liu stikker kjærligheten til superheltfilmer dypt, og han tror fortsatt på kraften i det de kan representere for unge fans, akkurat som de gjorde for ham.

Er du enig i det Liu sier? Er det for mye unødvendig hat mot superhelter?