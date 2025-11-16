Simu Liu skyter tilbake mot superhelt-haterne
Skuespilleren hevder at sjangeren fortsatt har hjerte, kraft og mening. Spesielt for barna som vokste opp med troen på den.
Det er nå flere år siden Simu Liu spilte Shang-Chi i The Legend of the Ten Rings, men fansen kan endelig glede seg til å se ham igjen i Avengers: Doomsday. Og Liu selv er gira som bare det. Under presseturen for Netflix-filmen In Your Dreams sa han til Variety at det føltes "veldig bra" å være tilbake og jobbe med mange av skuespillerne han så opp til som liten. Han fortalte Variety at :
"Det var virkelig fantastisk, spennende. Så mange skuespillere som jeg vokste opp med å se på, og å få lov til å leke i den sandkassen med dem ... det er en drøm som går i oppfyllelse".
Han benyttet også anledningen til å komme med et stikk til alle dem som elsker å hate superheltfilmer, og ideen om at sjangeren er utslitt - den kjøper han ikke. Liu sier riktignok at bransjen har sine problemer, men at det også har blitt trendy å hate Marvel. Og at kynismen på nettet ærlig talt er ganske utmattende.
"Det er på en måte på moten nå å hate på det. Jeg tror det finnes gyldig kritikk av måten filmer lages på, måten produksjonsbudsjettene håndteres på, jeg tror det er mange gyldige ting å si, men denne ideen om å drite på superheltfilmer som sjanger, jeg vet ikke. Jeg vet ikke, for jeg snakker som en som elsket å se dem som barn."
For Liu stikker kjærligheten til superheltfilmer dypt, og han tror fortsatt på kraften i det de kan representere for unge fans, akkurat som de gjorde for ham.
Er du enig i det Liu sier? Er det for mye unødvendig hat mot superhelter?