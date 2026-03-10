SiN: Reloaded bekreftet å bli utgitt senere i år

HQ

Vi rapporterte faktisk om SiN: Reloaded da det ble annonsert i 2020, men siden den gang har det vært en uhyggelig stillhet rundt prosjektet. Så mye at man kunne mistenke at det hadde blitt lagt på hylla. Men ... heldigvis er det ikke tilfelle, og i dag mottok vi flere bevis som beviser det.

Det viser seg at den oppdaterte versjonen av dette halvskjulte skytespillet, som opprinnelig ble utgitt i 1998, vil bli lansert i løpet av 2026. Hvis du ikke husker originalen, beskriver Nightdive Studios tittelen som følger :

"Fra Nightdive Studios, SiN: Reloaded er en fullstendig remastered opplevelse av 1998-skytespillet fra Ritual Entertainment. Dette historiedrevne FPS-spillet med diamanter i ruiner har minneverdige karakterer, grusomme fiender og et ødeleggende arsenal som presset Quake II-motoren til det ytterste."

Spillet fikk oppmerksomhet for sitt innovative gameplay, som inkluderte hacking av dataterminaler, bruk av fysikk for å løse gåter, kjøring av gaffeltrucker og mye mer. Det hadde også flere veier mot slutten der valgene dine påvirket historien. Denne oppdaterte versjonen har til og med ekstra innhold som du kan glede deg over når det slippes på PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One og Xbox Series S/X.

Nedenfor kan du se traileren for dette actionspillet i retrostil.