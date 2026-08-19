SiN: Reloaded kommer ut på PC og konsoller i september

HQ

Vi har ventet en god stund på å få vite når utvikleren Nightdive Studios endelig skulle lansere sin remaster av SiN, og nå har vi akkurat den informasjonen å dele i sin helhet.

Det er bekreftet at « SiN: Reloaded kommer til PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch 1 og Switch 2 den 24. september, noe som betyr at en av de travleste dagene i kalenderåret blir enda travlere, til tross for at Hot Wheels: Infinite Rush nylig har gitt fra seg datoen for å lansere tidligere enn planlagt.

Med denne nyheten i bakhodet ser det ut til at « SiN: Reloaded skal konkurrere med både «Control Resonant» og «Silent Hill: Townfall», som begge også lanseres 24. september.

Når det gjelder hva denne remasteren har å by på, er vi lovet at den inkluderer både det originale SiN og oppdragspakken «Wages of Sin», som begge er optimalisert for KEX-motoren. I tillegg kan du forvente fullstendig remasteret grafikk med HD-teksturer og -modeller, samt ytelse som kan nå 4K/144 FPS, med ekstra støtte for anti-aliasing, oppgraderte 2D-skjermbilder og menygrafikk, samt gjennomgåtte og forbedrede kontrolloppsett og brukergrensesnitt.

Det nevnes også direkte at for de som kjøper Switch 1-versjonen av spillet, vil det være en oppgraderingsvei til Switch 2-utgaven, som ikke vil koste forbrukerne noe ekstra.

Med alt dette i tankene, kommer du til å spille « SiN: Reloaded neste måned?