Singleplayer i Gran Turismo 7 krever konstant internettilkobling

HQ

Da GT Sport ble lansert ble det stort sett markedsført som et onlinespill, og derfor var det logisk å kreve at spillerne skulle være online. Med det nummererte Gran Turismo 7 er saker og ting litt annerledes, ettersom det går tilbake til å være en nummerert tittel og burde tilby en fresh versjon av singleplayer-kampanjen.

Men selv om singleplayer er det du foretrekker trenger du fortsatt en konstant internettilkobling. Dette ble avslørt med liten skrift på Playstation-bloggen der det står at du også trenger internett for GT Campaign-modusent, Livery Editor, Scapes (fotomodusent), GT Café, GT Auto og mer. Det virker med andre ord som at du trenger internett for alt.

Dette burde selvsagt ikke være noe problem for de fleste spillere, men nå vet i hvert fall. Bryr du deg om dette?