Sinister hyllet som den "skumleste filmen noensinne laget" ifølge ny studie

Vi nærmer oss Halloween, og mørket kryper inn over oss. Da er det naturlig at vi koser oss mer i sofaen, klemmer inn et teppe eller to og ser flere skrekkfilmer. Vi har selvfølgelig alle våre favoritter. Men på et vitenskapelig nivå, hvilken skrekkfilm er den skumleste som noensinne er laget? Ifølge årets utgave av Science of Scare er svaret på det spørsmålet: Sinister.

Ved hjelp av forskjellig utstyr - blant annet pulsmålere og pulsmålere. Studien konkluderte med at Sinister toppet listene, både når det gjaldt gjennomsnittlig og maksimal hjertefrekvens. Dermed er den, i hvert fall vitenskapelig sett, den skumleste filmen som noensinne er laget.

Ifølge studien er de ti skumleste filmene som noensinne er laget :



Sinister

Host

Skinamarink

Insidious

The Conjuring

Hereditary

Smile 2

Smile

Emily Roses eksorsisme

Snakk til meg



Er du enig i listen?