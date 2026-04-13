Sinner detroniserer Alcaraz på ATP-rankingen og forlenger den imponerende Masters 1000-sesongen

Jannik Sinner slo Carlos Alcaraz i Monte-Carlo Masters-finalen, 7-6(5), 6-3, og returnerte til toppen av ATP-rankingen mandag, akkurat da Alcaraz var i ferd med å ta ham igjen på listen over totalt antall uker som verdens nummer 1: Alcaraz hadde akkurat rundet 66 uker som verdens nummer 1, det samme som Sinner før denne uken, hvor Sinner vil gjøre 67 uker på toppen av rankingen.

Det kan imidlertid endre seg neste mandag, da Sinner skal hvile mens Alcaraz skal spille Barcelona Open, der han forsvarer 330 poeng fra finalen. Hvis Alcaraz løfter Conde de Godó-trofeet neste mandag, vil han gå tilbake til førsteplassen på verdensrankingen.

Utover kappløpet om ATP-rankingen har Jannik Sinner også passert Alcaraz i årets Race to Turin, med 3900 poeng, inkludert tre Masters 1000-seire, og han har passert Alcaraz med 3600 poeng, hovedsakelig for Australian Open-tittelen og Doha Open (ATP 500). Sinner har 24-2 poeng, mens Alcaraz har 21-3 poeng.

Sinner har også matchet rekorden til Novak Djokovic i 2015, da han ble den andre spilleren til å vinne årets tre første Masters 1000-turneringer: Indian Wells, Monte-Carlo og Miami, og medregnet Paris fra i fjor har han vunnet de fire siste Masters 1000-turneringene...