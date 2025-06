Sinner når Roland Garros-finalen i en spektakulær kamp mot Djokovic

HQ

Nå er det på'n igjen: Carlos Alcaraz mot Jannik Sinner i Roland Garros-finalen på søndag. Finalen er avgjort etter en spektakulær kamp: en seier i strake sett til Sinner, men langt fra enkel: 6-4, 7-5, 7-6(3), der Sinner hele tiden avviste Djokovic' øyeblikk av inspirasjon, selv om Philippe Chatrier var klart på den 38 år gamle serberens side, vel vitende om at dette sannsynligvis kunne bli Djokovic' siste Roland Garros, i hvert fall på dette konkurransenivået.

"Det var en spesiell opplevelse for meg å spille mot Novak i semifinalen i en Grand Slam-turnering, sier Sinner, som mener Nole "nok en gang viste hvilket forbilde han er for oss alle, og spesielt for oss unge spillere. Det han gjør er utrolig, og jeg ønsker ham bare det beste for resten av sesongen. Jeg tror vi alle er veldig heldige som får se ham spille tennis på et så høyt nivå, det er fantastisk ".

Det femten år lange avstanden til italieneren ble kanskje for stor i det lange løp, selv om Djokovic gjorde sitt beste: finalen blir igjen mellom de to spillerne som er kalt til å lede den nye generasjonen tennis. Alcaraz vant deres siste kamp i Roma, men Sinner ser ustoppelig ut. Det får vi vite på søndag...