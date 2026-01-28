Sinner og Djokovic er klare for en spennende Australian Open-semifinale etter at Musetti trakk seg

HQ

Jannik Sinner og Novak Djokovic er klare for semifinale i Australian Open, men ikke på den måten mange hadde forventet. Lorenzo Musetti dominerte Djokovic 6-4, 6-3 i de innledende settene, og det så ut til at vi skulle få en helitaliensk semifinale. Men så trakk Musetti seg i tredje sett, da det sto 1-3, fordi han hadde skadet det øvre høyre beinet.

Djokovic innrømmet at han kom til å tape kampen: "Jeg var på vei hjem i kveld. Jeg vet ikke hva jeg skal si, bortsett fra at jeg synes synd på ham, og han var en langt bedre spiller", sa 38-serbieren om den 23 år gamle italieneren.

"Slike ting skjer i sport. Det har skjedd meg et par ganger, men å være i kvartfinalen i en Grand Slam-turnering, med to sett opp og full kontroll, det er så uheldig. Jeg vet ikke hva annet jeg kan si, og jeg ønsker ham god bedring. Han burde ha vunnet i dag, uten tvil.

Verdens nummer 1 til 4 i Australian Open-semifinalen

Med seieren utvidet Djokovic rekorden for flest singelseire i Australian Open til 103. Senere slo Sinner Shelton 6-3, 6-4, 6-4, og utvidet dermed sin ledelse til 9-1. På den andre banen møtes Carlos Alcaraz og Alezander Zverev i den andre semifinalen på torsdag. Tror du Alcaraz og Sinner kommer til å stå i en Grand Slam-finale igjen?