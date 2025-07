Sinner gjenvinner Grand Slam-gløden i Wimbledon

HQ

Jannik Sinner forble rolig under press og tok seg komfortabelt videre til andre runde av Wimbledon, da han slo landsmannen Luca Nardi 6-4, 6-3, 6-0. Den selvsikre opptredenen hans skilte seg ut i en turbulent dag på All England Club, der et rekordhøyt antall seedede spillere ble eliminert på sjokkerende vis.

Den amerikanske stjernen Coco Gauff, som nettopp hadde vunnet French Open og siktet mot en sjelden Grand Slam-dobbel, var det største offeret. Hun tapte 7-6(3), 6-1 for ukrainske Dayana Yastremska, som slet med å finne tilbake til rytmen etter den nylige triumfen. I tillegg til Gauff røk også toppseedede Alexander Zverev og Jessica Pegula ut tidlig, og fortsatte dermed mønsteret med overraskelser. Zverev tapte en utmattende kamp i fem sett mot franske Arthur Rinderknech, mens Pegula ble feid til side av italienske Elisabetta Cocciaretto.

Dagens drama endte ikke der. Totalt 13 herrespillere og 9 damespillere røk ut, noe som satte ny Wimbledon-rekord i antall tap i første runde siden innføringen av 32-seedede spillere i 2001. Dette inkluderte andre bemerkelsesverdige navn som Lorenzo Musetti og Zheng Qinwen, noe som signaliserer turneringens dybde og uforutsigbarhet.

Midt i kaoset overvant Novak Djokovic et mageproblem og slo Alexandre Muller i fire sett, noe som forsterket hans intensjon om å forsvare tittelen. Iga Swiatek viste stabil form med en 7-5, 6-1-seier over Polina Kudermetova, selv om Wimbledon fortsatt ikke er i boks for henne.

Taylor Fritz kjempet seg gjennom en spennende kamp i fem sett mot Giovanni Mpetshi Perricard, som noterte seg for en lynrask serve på 153 mph, en ny Wimbledon-rekord. I mellomtiden kunne britiske fans glede seg over Jack Draper og ti andre spillere fra hjemlandet som gikk videre etter hele syv seire mandag.

Nå som turneringen er over, er alle øyne rettet mot om Sinner og de andre overlevende kan opprettholde momentumet gjennom det som tegner til å bli et uforutsigbart Wimbledon.