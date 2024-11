Sinner sykdom og Djokovics fravær gjør Alcaraz til favoritt i Paris Masters denne helgen

HQ

Carlos Alcaraz har startet Paris Master med seier mot chilenske Nicolás Jerry på tirsdag. Alcaraz vant med autoritet i det andre settet, men ikke uten problemer, da det første settet ble forlenget til 7-5, før det andre settet tippet over i spanjolens favør med 6-1.

Alcaraz venter nå vinneren av Giron-Humbert i åttendedelsfinalen i morgen torsdag, og er favoritt i en turnering han aldri har vunnet eller nådd finalen i, i byen der han vant sin første Roland Garros-turnering tidligere i år.

Paris Masters, med 1 000 poeng på spill for vinneren, er den niende Masters 1 000 og årets siste ATP-turnering, noe som gjør den utsatt for skader og uttak.

Djokovic og Sinner er ute av Paris Masters

Novak Djokovic, den eneste toppspilleren som har kjempet regelmessig og vunnet syv ganger, mer enn noen, inkludert i fjor, vil ikke bekrefte seieren sin, da han i forrige uke kunngjorde at han ikke ville delta.

Yannick Sinner, ATP nummer 1, trakk seg også på grunn av et virus, noe som banet vei for Alcaraz, som kan bli den første spanjolen til å vinne siden David Ferrer i 2012. Men avstanden på 4 000 ATP-poeng ned til Sinner gjør at italieneren ikke vil miste sin status som verdens beste tennisspiller. Finalen spilles søndag 3. november.