Sport
Sinner, Zverev, Davidovich og Fonseca i semifinalene i Wien og Basel: kamper lørdag og søndag
Jannik Sinner møter Alex de Miñaur på lørdag, mens Davidovich og Munar kan kjempe i finalen om sin første tittel.
Semifinalene er klare for de to ATP 500-turneringene på hardbane denne uken, Vienna Open og Swiss Indoors Basel. I Østerrike var resultatet litt forutsigbart, med fire toppseedede spillere som overlevde: Jannik Sinner, Alexander Zverev, Alex de Miñaur og Lorenzo Musetti, og dermed er det duket for noen svært spennende semifinaler.
I Sveits ble det derimot dramatisk da tre av de fire kvartfinalekampene fredag endte med walkover: Casper Ruud trakk seg etter ett sett mot Davidovich, inkludert tie-break; Felix Auger-Aliassime trakk seg etter å ha tapt første sett mot Jaume Munar, og Denis Shapovalov trakk seg i tredje sett mot Joao Fonseca.
Tenniskamper lørdag 25. oktober
Semifinale i Swiss Indoors Basel:
- Joao Fonseca mot Jaume Munar: 15:00 CEST, 16:00 BST
- Ugo Humbert mot Alejandro Davidovich Fokina: 17:00 CEST, 16:00 BST
Semifinaler i Vienna Open:
- Jannik Sinner mot Alex de Miñaur: 15:00 CEST, 16.00 BST
- Lorenzo Musetti mot Alexander Zverev: 17:10 CEST, 16:10 BST
Finalen i begge turneringene spilles på søndag, før Paris Masters begynner neste uke.