Sinner, Zverev, Davidovich og Fonseca i semifinalene i Wien og Basel: kamper lørdag og søndag

Semifinalene er klare for de to ATP 500-turneringene på hardbane denne uken, Vienna Open og Swiss Indoors Basel. I Østerrike var resultatet litt forutsigbart, med fire toppseedede spillere som overlevde: Jannik Sinner, Alexander Zverev, Alex de Miñaur og Lorenzo Musetti, og dermed er det duket for noen svært spennende semifinaler.

I Sveits ble det derimot dramatisk da tre av de fire kvartfinalekampene fredag endte med walkover: Casper Ruud trakk seg etter ett sett mot Davidovich, inkludert tie-break; Felix Auger-Aliassime trakk seg etter å ha tapt første sett mot Jaume Munar, og Denis Shapovalov trakk seg i tredje sett mot Joao Fonseca.

Tenniskamper lørdag 25. oktober

Semifinale i Swiss Indoors Basel:



Joao Fonseca mot Jaume Munar: 15:00 CEST, 16:00 BST



Ugo Humbert mot Alejandro Davidovich Fokina: 17:00 CEST, 16:00 BST



Semifinaler i Vienna Open:



Jannik Sinner mot Alex de Miñaur: 15:00 CEST, 16.00 BST



Lorenzo Musetti mot Alexander Zverev: 17:10 CEST, 16:10 BST



Finalen i begge turneringene spilles på søndag, før Paris Masters begynner neste uke.