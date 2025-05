HQ

"Sammy!"

Det første hoppet, det første smellet i kinosalen, kastet meg tilbake som få filmer har gjort, og tvang meg til å innse at jeg måtte konsentrere meg om det som skjedde foran øynene mine. For å oppleve Sinners, Ryan Cooglers siste kinosuksess.

Da jeg kom til Sinners ganske sent, fikk jeg et litt annet perspektiv enn noen som så filmen i åpningshelgen. Jeg var klar over den store hypen som var knyttet til denne filmen, og fryktet at den kunne kvele den. Kom igjen, hvor bra kan en vampyrfilm egentlig være? Michael B. Jordan som Tom Hardy i Legends hørtes morsom ut, men jeg er alltid skeptisk når jeg får for mye hype dyttet på meg via sosiale medier og jungeltelegrafen.

Med Sinners er hypen imidlertid velbegrunnet. Ryan Cooglers skrekkfilm, som utspiller seg i Jim Crow-tidens Mississippi og handler om en gruppe mennesker som prøver å nyte åpningskvelden på et nytt utested når vampyrer gjør alt de kan for å ødelegge festlighetene, drypper av smak, originalitet og spenning fra de første bildene. Filmen utstråler en følelse av omtanke og kreativitet i hvert eneste øyeblikk, i hvert eneste valg, og inviterer deg til å tenke over det like mye som Coogler tydeligvis har tenkt over det. Den er ikke redd for å la ting ligge, for å la deg nyte tidsperioden og omgivelsene Coogler har vekket til live.

Etter en introduksjon som minner deg på at ja, vampyrer vil komme på et eller annet tidspunkt, blir vi behandlet med en god del sceneinnstilling. Vi blir introdusert for Sammy, en predikantsønn som drømmer om å bli bluesmusiker. Vi får også møte Smokestack Twins, Michael B. Jordans karakterer i filmen. Tvillingene føles så etablerte at det er vanskelig å tro at det ikke allerede er laget en film om dem. Man kan egentlig ikke si at man ikke har sett dem før. Storebroren Smoke er roligere og røffere enn sin sjarmerende bror Stack, men måten Jordan tilsynelatende uanstrengt veksler mellom de to på, tvang meg til å minne meg selv på at det bare er én skuespiller som spiller dem begge. Jordan gjorde også en fantastisk jobb med å få dem til å føles som brødre, som hadde levd mange liv før hendelsene i filmen, men som var knyttet sammen ved hoften gjennom dem alle. Det er en følelse av ekte kjærlighet der, noe som kan være vanskelig å skape med tanke på at man ofte må holde tvillingene fra hverandre for å unngå å bruke penger på effekter.

Resten av prestasjonene i Sinners er like plettfrie. Miles Caton er en stjerne i emning, og holder like uanstrengt følge med de tunge skuespillerne som Dominic Sessa gjorde i The Holdovers. Hailee Steinfeld er veldig god som Stacks forsmådde elskerinne, men jeg skulle kanskje gjerne ha sett mer av henne i filmens tidlige fase. Wunmi Mosaku er en strålende, jordnær tilstedeværelse i filmen, og hun er kunnskapsrik nok om vampyrer til at vi ikke skriker mot skjermen og ber heltene våre om å bruke hvitløk og sølv. Delroy Lindo er en scenestjeler som Delta Slim, men den virkelige stjernen utenfor Jordan er Jack O'Connell som Remmick, vampyrtrusselens overhode og en mann som til tider kan være like truende som han er elskverdig.

Kanskje er den første halvdelen av filmen, før Remmick bestemmer seg for å ødelegge kvelden for alle, den beste, og vi kunne godt ha hatt mer av den, men O'Connell er rett og slett så god i denne rollen at filmen ville føltes noe tom uten ham. Men etter hvert som Sinners fortsetter, og vi kommer inn i handlingen, blir det klart at Coogler kanskje har tatt seg vann over hodet. Tvillingene får en gangsterbakgrunn, etter å ha stjålet fra både den irske og italienske mafiaen, noe som fører til at de er i hardt vær før overnaturlige vesener dukker opp for å prøve å tappe dem for blod. KKK er også til stede, noe som gir enda en fiendefraksjon til miksen. I tillegg er det begges forhold til sine respektive kjærlighetsinteresser, i tillegg til den konstante undertonen av den alvorlige ulikheten som hersket i USA i denne perioden. For det meste sjonglerer filmen alt dette på en god måte, men det er en tydelig følelse av at Coogler hadde ideen til to, kanskje tre filmer her, og flettet dem sammen til én.

I handlingen er Sinners stort sett solid, med unntak av en scene der våre helter kjemper mot vampyrtrusselen, der det egentlig bare er Jordan som ser ut til å bevege seg. Alle andre står stille, og får et og annet nærbilde når de avfyrer en rifle og sårer en vampyr slik at Jordan kan gå og gjøre slutt på den. Det er en flott scene helt på slutten av filmen som i stor grad gjør opp for det, men noen av actionsekvensene føltes litt flate.

Sinners er en film med utmerket tempo, utmerket skuespill og utmerket filming. Den sjonglerer mye, og klarer ikke alltid å holde de mange tallerkenene i gang til tross for at den introduserer nye, men kjernen i filmen er så fantastisk at det var vanskelig å gå ut av kinosalen med noe annet enn et smil om munnen og filmens sanger i hodet. En strålende filmopplevelse og en påminnelse om at Coogler er et av de mest spennende navnene i det moderne Hollywood.