Sinners fortsetter å dominere på kino

HQ

Ryan Cooglers vampyrdrama Sinners viser ingen tegn til å miste momentum. Filmen spilte inn hele 45 millioner dollar i løpet av sin andre helg i USA - et minimalt fall sammenlignet med åpningen, noe som gjør den til en av de mest suksessrike skrekkfilmene gjennom tidene. Denne suksessen befester både Coogler og Michael B. Jordan som to av de heteste navnene i Hollywood akkurat nå.

Samtidig leverte 20-årsjubileumsutgivelsen av Revenge of the Sith en stor overraskelse ved å tjene 25,2 millioner dollar, noe som overskygget debuten til The Accountant 2, som åpnet med 24,4 millioner dollar. I mellomtiden fortsetter The Minecraft Movie å knuse det på billettkontoret, og har nå spilt inn imponerende 773 millioner dollar globalt.

Har du vært på kino denne helgen?