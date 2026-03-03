Sinners, Weapons, Get Out og flere parodieres i Scary Movie 6s første trailer

Wayans-brødrenes skrekkkomedieparodiserie er offisielt tilbake, og fans av Scary Movie-franchisen kan glede seg til ferske parodier av de siste årenes skumleste filmer. Sinners, Weapons, M3GAN, The Substance, Smile og selvfølgelig klassikere som Scream er alle å se i traileren for Scary Movie 6.

Det er vanskelig å få tak i et overordnet plott i Scary Movie 6, men med så mange vitser som kastes ut, trenger du egentlig ikke en historie som binder det hele sammen. En seriemorder er løs, Cindy og Brenda gjenforenes til tross for at førstnevnte nå offisielt er rasist, og Marlon og Shawn Wayans er vertskap for en Halloween-fest vi garantert kommer til å huske.

Åh, det er også en Kai Cenat-kameo der også. Scary Movie 6 har premiere 12. juni 2026 i USA, og hvis den gjør det bra, har Wayans forsikret oss om at dette ikke vil være slutten på parodifilmene deres.