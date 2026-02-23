SinnersBAFTA-prisene for "One Battle After Another", "One Battle After Another" og "I Swear" vant stort på BAFTA-gallaen

HQ

I går kveld gikk British Academy of Film and Television Awards (BAFTA) av stabelen, og selv om det så ut til å være et ensporet løp med One Battle After Another som fikk en seriøs mengde nominasjoner, var det noen andre store navn fra 2025s filmkatalog som også fikk litt anerkjennelse.

Paul Thomas Andersons moderne epos tok hjem prisene for beste film, beste regi, beste adapterte manus, mannlig birolle til Sean Penn og foto. Ikke dårlig, og ingen enkeltfilm gjorde det bedre denne kvelden. Sinners skrev imidlertid historie på BAFTA-utdelingen, med hele fire priser: flest for en film fra en svart regissør på prisutdelingen. Wunmi Mosaku vant for beste kvinnelige birolle, Michael P. Shawver vant for klipping, Ludwig Göransson fikk en pris for originalmusikk, og Ryan Coogler tok hjem en BAFTA for beste originalmanus.

Andre viktige seire inkluderer Hamnet, som ga Jessie Buckley en pris for beste kvinnelige hovedrolle og prisen for beste britiske film, samt I Swear, som ga skuespilleren Robert Aramayo prisen for beste mannlige hovedrolle, i tillegg til et annet nikk for beste rollebesetning. Aramayos seier kan ha sjokkert filmverdenen, men de som har sett filmen, er svært begeistret for hans prestasjon.

Kveldens største taper var Marty Supreme, som er den filmen som har tapt flest BAFTA-priser i historien, etter å ha vunnet absolutt ingenting under seremonien. Hvis du vil sjekke ut hele vinnerlisten og se om din favorittfilm klarte å ta med seg gull hjem, finner du hele listen fra BAFTA her.