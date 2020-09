Borderlands 3 er endelig her, og Odd Karsten som er skikkelig Borderlands-fan har nå spilt igjennom det. Lever det opp til forventningene?

Cate Blanchett nærmer seg Borderlands-filmen den 5 mai 2020 klokken 23:49 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu I februar kunne Gearbox avsløre at Borderlands-filmen er på vei, og man kan trygt si at studioet ikke har tenkt å være sparsomt heller. Variety kan nemlig kunngjøre at...