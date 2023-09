Sinte fans mener kinogjengerne bør boikotte kinoen Aquaman and the Lost Kingdom

HQ

Amber Heard og hennes juridiske krangel med eksmannen Johnny Depp var ikke akkurat noen vakker historie, og i kjølvannet av rettssaken var det mange som var bekymret for skuespillerens involvering i Aquaman-oppfølgeren The Lost Kingdom. Det kom krav om at hennes rolle som Mera i filmen skulle kuttes ut, og selv om verken Warner eller DCU har kommentert saken, er det ikke til å stikke under en stol at hun er fraværende i mye av promomaterialet.

Kort sagt, noen hos Warner eller DCU har lyttet, selv om de ikke bekrefter det. Det ser imidlertid ikke ut til å være nok for enkelte som nå igjen hever stemmen på sosiale medier og krever at kinogjengere boikotter Aquaman and the Lost Kingdom på grunn av dette.

Synes du at Heard burde ha vært helt utelatt fra filmen?