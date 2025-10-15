Sintopia gir de syv dødssyndene en moderne vri

Ved første øyekast kan gudespill virke som noe som hører fortiden til. Spill som Black & White er det ikke så mange av, men utviklerne bak det kommende Sintopia ønsker å bringe den typen simulator inn i vår tid, på mer enn én måte.

Da vi snakket med kreativ direktør Eric Le Ru på Gamescom, spurte vi hva slags synder spillerne kan forvente å møte i Sintopia. De vil ikke være gåtefulle følelser eller ideer, men vil ha fysiske, demoniske former. "Demonene er entiteter som er et slags redskap for oss til å håne den virkelige verden, til å trolle alle," sa han. "Så du har for eksempel Succubus, som er en OnlyFans-jente. Du har en Wrath Demon, som er en slags Balrog fra Ringenes Herre blandet med en rasende gamer, så kanskje noen av dere, hvis dere spiller spillet og taper, vil de bli til en Wrath Demon. Gluttony Demon er en Uber-sjåfør, som beholdt alt for seg selv.

Sånne ting kan være gøy i spillet, ja."

Når du spiller Sintopia, må du kanskje forsvare deg mot disse demoniske syndens avatarer, når de prøver å ta over bosetningen din. "De er for det meste som minibosser som tilkaller hærer for å knuse Humus. Men senere i spillet vil du kunne utnytte dem, slik at du kan fange dem som Pokemons og bruke dem i Helvete, for du er tross alt Helvetes herre, så demonene bør samarbeide med deg," forklarte Le Ru.

Sjekk ut hele intervjuet vårt for flere detaljer på Sintopia nedenfor, og hold øye med spillet når det lanseres neste år.