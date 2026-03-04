Sir Ben Kingsley vil spille "en nøkkelrolle" i Sonic the Hedgehog 4

HQ

I går rapporterte vi at innspillingen av Sonic the Hedgehog 4 nå offisielt har begynt. Filmen skal ha premiere 19. mars neste år, og takket være etterspillsscenen i forgjengeren vet vi at både Amy Rose og Metal Sonic vil dukke opp i en historie som i det minste delvis er inspirert av Sonic CD.

Mens vi har visst i flere uker at Kristen Bell vil spille Amy, har vi ingen anelse om hvem som får æren av å spille Metal Sonic. I går spekulerte vi i at det sannsynligvis blir en veldig kjent person, med tanke på resten av rollebesetningen, og at vi sannsynligvis vil få svaret snart, nå som innspillingen har begynt.

Og kanskje har vi nå fått svaret. Den anerkjente Hollywood-insideren Jeff Sneider kunngjorde i sitt siste nyhetsbrev at Oscar-vinneren Sir Ben Kingsley vil dukke opp i Sonic the Hedgehog 4 i en ennå ikke avslørt "nøkkelrolle". Noen spekulerer i at han kan ta på seg rollen som Eggman Nega (en fremtidig og enda mer ond Eggman), men den mest sannsynlige kandidaten er kanskje Metal Sonic, hvis opptreden vi allerede vet om.

Vi kan jo slenge inn to egne forslag, og tenker spontant at Kingsley hadde vært perfekt som Sonic Generations-sjefen The Time Eater eller alternativt som Silver the Hedgehog (tidsreiser ser ut til å være en greie i Sonic the Hedgehog 4, og begge disse karakterene kunne derfor passet inn i historien).