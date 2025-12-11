Sir Chris Hoy brekker beinet i en terrengsykkelulykke: "Jeg vil leve livet mitt og få mest mulig ut av det"

HQ

Sir Chris Hoy, tidligere banesyklist og vinner av seks olympiske gullmedaljer (to i lagsprint, to i keirin, matchsprint og kilo, flere i separate øvelser enn noen annen syklist), har krasjet i en terrengsykkelulykke og brakk beinet. Til Sky Sports avslørte han at han hadde en "uheldig velt", og at det var hans verste krasj: "Du spretter bare ikke som du gjør når du er yngre".

Hoy ble den mest suksessrike skotske OL-deltakeren med sine resultater i Beijing 2008. Han la sykkelsporten på hylla i 2013, men begynte deretter å satse på motorsport, og deltok i British GT Championship og 2016-utgaven av 24-timersløpet på Le Mans.

Hoy sa at "verre ting kan skje", og at han følte seg heldig som var den verste han har opplevd i løpet av alle årene han har syklet.

Han fikk diagnosen prostatakreft i september 2023, og ett år senere ble det kunngjort at sykdommen var uhelbredelig, og legene anslo at han hadde mellom to og fire år igjen å leve. Siden den gang har han deltatt i innsamlingsaksjoner og holdt foredrag for å øke bevisstheten, samle inn penger og bidra til forskning.

"Jeg er ikke en stor risikotaker, men jeg ønsker å leve livet mitt, og jeg ønsker å få mest mulig ut av det", sa Hoy. "Ingen av oss er her for alltid, så du ønsker å få mest mulig ut av den tiden du har og gjøre de tingene du liker."