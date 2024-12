Sir Christopher Nolan: Regissør slått til ridder av kong Karl III

HQ

Vi har alle visst at Christopher Nolan er en utrolig talentfull regissør i mange år nå, men det ser ut til at den siste tiden har vært enda snillere mot Interstellar- og Inception-regissøren, ettersom han har blitt anerkjent av Oscar-utdelingen og til og med av kongen for sitt arbeid med Oppenheimer.

Christopher Nolan ble denne uken slått til ridder av kong Charles III under et besøk på Buckingham Palace, og hans kone Emma Thomas mottok også heder og ære, og ble dermed en Dame. Thomas møtte Nolan første gang da de studerte sammen ved University College London. Nolan og Thomas jobber stadig sammen, ettersom Thomas fungerer som produsent for filmene hans.

"Det var veldig hyggelig at [kongen] kjente til arbeidet vårt og var klar over det, og, ja, han håpet at jeg ville ta dette som en oppmuntring til å gjøre mer av det", sa Nolan (via The Independent). Thomas la til "han hadde sett Oppenheimer, og han likte den, så det var veldig gledelig å høre."

Nolan har holdt tett om sitt neste prosjekt, men etter hvert som rollelisten bygger seg opp, antar vi at vi snart får høre mer om det.

