Sir David Attenborough mottar "overveldende" bursdagshilsener når han fyller 100 år

Sir David Attenborough fyller 100 år i dag. Han ble født 8. mai 1926 og har hatt en kringkastingskarriere som strekker seg helt tilbake til 1940-tallet, og har brukt den til å gjøre millioner og atter millioner av mennesker oppmerksomme på behovet for å beskytte dyrelivet vårt.

Attenboroughs stemme er så kjent og elsket at det finnes flere YouTube-kanaler som prøver å kopiere den for å tjene raske penger med AI. Men det finnes ingen sjarm som Attenboroughs egne toner, og vi er glade for at vi fortsatt kan nyte dem etter så mange tiår med utrolige og tankevekkende dokumentarer.

Attenboroughs arbeid feires over hele verden, og BBC Earth setter opp en maraton med utvalgte titler for å markere 100-årsdagen hans. Ifølge en pressemelding inkluderer disse titlene :





Attenborough og havdragen



Attenborough på 90 år



Attenborough i paradiset



Attenboroughs paradisfugler



David Attenboroughs naturlige kuriositeter



Verdens store naturlige underverker



Livet i undervegetasjonen



Livet i luften: David Attenboroughs 50 år på TV



Påskeøyas forsvunne guder



Den naturlige verden: Attenboroughs ark



Naturens verden: Attenboroughs under av egg



Naturens verden Løvhyttefugler - kunsten å forføre



Naturens verden: Kampen for å redde tigeren



Naturens verden: Attenboroughs store fugler



Naturens verden: Fiskende leoparder



Naturens verden: Galapagos - Øyer i forandring



Naturens verden: Fjelløver - et liv på kanten



Naturens verden: Pangoliner - verdens mest ettersøkte dyr



Pattedyrenes liv



Jordens sang



Wildlife Special: Elefanter - Spion i flokken



Wildlife Special: Gorillaer - På sporet av King Kong



Wildlife Special: Grizzly - Naturens entreprenør



Spesial om dyreliv: Løver - Spion i hiet



Wildlife Special: Slange - Gjennom slangens øyne



Spesial om dyreliv: Smarte haier - Svømming med robohai



Zoo Quest i farger (2016)



Disse titlene vil bli strømmet på BBC Earth-kanalen den 8. mai, samt hver torsdag og fredag resten av måneden. Attenborough har selv sendt ut en melding (via BBC), der han sier at han er overveldet av meldingene og støtten han har mottatt.

"Jeg hadde egentlig tenkt at jeg skulle feire 100-årsdagen min i stillhet, men det ser ut til at mange av dere har hatt andre ideer. Jeg har blitt fullstendig overveldet av bursdagshilsener, fra førskolegrupper til beboere på pleiehjem og utallige enkeltpersoner og familier i alle aldre. Jeg har ikke mulighet til å svare hver enkelt av dere, men jeg vil gjerne takke dere alle hjerteligst for de hyggelige meldingene, og ønske de av dere som har planlagt egne lokale arrangementer: Ha en riktig god dag," sa han.

Gratulerer med 100-årsdagen, Sir David, og takk for alt arbeidet du har gjort.