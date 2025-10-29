Sir Ian Livingstone om begynnelsen på Fighting Fantasy-spillbøkene: "Det falt oss aldri inn å ikke ha terninger"

HQ

Det er få personer i dagens populærkultur- og underholdningsverden som har gjort så stor suksess på ulike områder som Sir Ian Livingstone. Medgrunnlegger av Games Workshop, krigsspillgiganten som blant annet eier Warhammer Fantasy og Warhammer 40 000, oppfinneren av Lara Croft og Tomb Raider i sine tidlige dager, som ble eier og administrerende direktør i Eidos på 1990-tallet, og forfatter av en rekke fantasyromaner og spillbøker i Fighting Fantasy-serien, som fortsatt er aktiv i dag.

Alt dette og mer til snakket Livingstone om under sitt besøk på San Diego Comic-Con i Malaga, der han hadde sitt eget panel som ble moderert av vår redaktørkollega David Caballero. Etter den praten med deltakerne ga Sir Ian oss et mer personlig intervju, som du kan se i sin helhet og med undertekster nedenfor.

I disse dager har Livingstone lagt tiden i videospill og Games Workshop bak seg, og vier seg nå helt og holdent til å skrive. Og om hans karriere og hans bidrag til mediet kunne vi ikke la være å spørre ham om begynnelsen på den produktive Fighting Fantasy-serien, som ble født som en videreutvikling av hans egne D&D-spill for å tilpasse dem til et bredt publikum som leste, men ikke spilte, og som måtte bruke terninger hvis de ville fullføre boken. Konseptet var banebrytende den gang (og er det fortsatt), og Livingstone forklarer det slik. "Vi hadde spilt Dungeons & Dragons i sju år, og vi ville ha en rollespillopplevelse, så det falt oss aldri inn å ikke ha terninger. Vi ville fjerne vanskelighetene ved å spille et rollespill for flere spillere med en enspilleropplevelse der spillmesteren var erstattet av boken."

"Alle bøker er en passiv opplevelse der du leser noen andres eventyr, men vi ville at Fighting Fantasy-spillbøkene våre skulle være bøker der du, leseren, er helten, så jeg ga dem muligheten til å velge (...) Det er hundrevis av måter å lese boken på, som foregår i en fantasiverden med monstre og magi, men bare én sann måte å fullføre den på. Og terningene tilfører spenning og spenning på samme måte som i et rollespill."

"Så du navigerer deg gjennom eventyret og tar beslutninger, forhåpentligvis de riktige. Min jobb er å prøve å få deg til å dø, for jeg vil selvfølgelig se deg mislykkes, og du tenker: "Jeg prøver igjen". Og terningene tilfører et element av flaks og spenning."

Sir Ian Livingstones neste bok: "Mange ønsker seg tilbake til Port Blacksand"

Selv om han ikke lenger skriver like raskt som før, holder Livingstone liv i Fighting Fantasy-serien, og han bruker feriene sine til å samle notater til sine neste litterære eventyr. I 2024 utgir han The Dungeon on Blood Island, men han har allerede en idé om hvor han vil med leserne sine: "Mange vil tilbake til Port Blacksand. Tyvenes by er et veldig populært valg, så jeg tror vi kanskje begynner i Port Blacksand, for det er et forferdelig sted med pirater og vagabonder og tyver, og alle prøver å ta deg."

Settingen blir sannsynligvis ganske jungelaktig, forteller Livingstone, "fordi jeg nettopp har vært på ferie i Kambodsja og sett alle disse fantastiske templene som på en måte er omsluttet av trær. Og jeg ble ganske inspirert, akkurat som jeg ble med Death Trap Dungeon. Det var etter en fottur i Nord-Thailand. Det var mange elementer av det. Og det er derfor jeg prøver å ta notater uansett hvor jeg går. Så husk: jungelen, tempelet og Port Blacksand."

Gå ikke glipp av Sir Ian Livingstones intervju med Gamereactor, der han også gir oss sine tanker om hvorfor Warhammer 40 000s TV-fremtid er i de best mulige hender: Henry Cavills.