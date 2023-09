Sir Ian McKellan har ingen planer om å pensjonere seg

HQ

Han er 84 år gammel, den gråhårede Sir Ian McKellan som vi alle kjenner og elsker fra rollene som Gandalf i Peter Jacksons Ringenes Herre, Magneto i X-Men eller den ekle gamle mannen i Apt Pupil. Men til tross for alderen har skuespilleren ingen som helst planer om å legge hatten på hylla, og i et intervju med Variety uttalte han nylig følgende:

"Pensjonere seg for å gjøre hva?"

"Jeg har aldri vært arbeidsledig, men jeg er klar over at det når som helst kan skje noe med meg som gjør at jeg aldri kan jobbe igjen. Men så lenge knærne holder og hukommelsen er intakt, hvorfor skal jeg ikke fortsette? Jeg føler virkelig at jeg er ganske god til dette med skuespill nå."

Og det kan man ikke klandre ham for, det er fint at han har noe å gjøre selv på sine gamle dager som holder hukommelsen frisk. Det er i hvert fall bedre enn å råtne bort i en villa eller på et aldershjem. Eller hva sier du?

Synes du McKellan gjør det rette, og hva synes du om pensjonisttilværelsen, er det noe du ser frem til, eller vil du jobbe så lenge som mulig?