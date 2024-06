Sir Ian McKellen hasteinnlagt på sykehus etter fall på scenen under et teaterstykke i London

HQ

Ikke for å være aldersdiskriminerende, men det er ganske bekymringsfullt hver gang vi ser en elsket stjerne på sine eldre dager falle. Sir Ian McKellen er 85 år nå, så han er ingen vårhare, og når man hører at han falt fra en scene under et teaterstykke i London i går kveld, er det vanskelig å ikke bli litt bekymret.

Heldigvis var et medisinsk team raskt på plass, og McKellen ble kjørt til sykehus. Stykket han spilte i, Player Kings, ble avlyst. Legene tror McKellen vil komme seg raskt og fullstendig, og en talsmann for Noël Coward-teatret sier til BBC "Ian er ved godt mot."

McKellen skal være tilbake på scenen på onsdag for en ny oppsetning av stykket. Han hadde vært involvert i en kampscene da han falt ned fra scenekanten og så ut til å miste fotfestet. To leger skal ha vært til stede i publikum, og de hjalp til så snart det ble klart at noe var galt.

