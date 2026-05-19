Tirsdag 19. mai 2026 vil bli husket av "Gunners" som dagen da Arsenal vant sin første ligatittel på 22 år. Det skjedde takket være Bournemouth, som spilte uavgjort 1-1 mot Manchester City. Eli Junior Kroupi scoret for Bournemouth, men Haaland scoret i det 94. minutt.

I to minutter hadde Manchester City noen få sjanser til å snu kampen og fortsatt håpe på ligatittelen på søndag, men det var ikke nok. Pep Guardiola forlater Manchester City uten en syvende ligatittel (på ti år), men laget har vunnet FA-cupen og EFL-cupen.

Resultatet er nok til at Arsenal kan vinne ligaen. Med én kampdag igjen har Arsenal 82 poeng, mens Manchester City står med 78 poeng. Det er deres første ligatittel siden "Invincibles" i 2003/04, og første store trofé siden FA-cupen i 2020. Neste uke venter Champions League-finalen.

Bournemouth sikrer Europa League neste sesong i tidenes beste liga

Til tross for en scoring i siste minutt, bidro det likevel til et historisk ligaresultat for Bournemouth, som ikke kan kvalifisere seg til Champions League gjennom Premier League (Liverpool sikret femteplassen), men som skal spille Europa League neste sesong (og kanskje til og med Champions League dersom Aston Villa vinner Europa League i morgen og mister den billetten til Champions League). Uansett avsluttet Bournemouth ligaen med tidenes rekord i ligaen.