Siste firmwareoppdatering til PlayStation 5 forårsaker alvorlige problemer for spill

Normalt når vi får en systemoppdatering på konsoller er det vanligvis en feilretting eller noe som legger til nye livskvalitetsfunksjoner for brukeren, men det ser ut til at Sonys siste PS5-firmwareoppdatering har ødelagt noen spill, i det minste grafisk.

Og det er ikke akkurat mindre titler heller. Som den stadig voksende Reddit-tråden plukker opp, har det blitt rapportert om store feil som ikke eksisterte før i Final Fantasy XVI (Square Enix har til og med måttet ta til X for å benekte at problemet er deres feil), Death Stranding, Elden Ring, Star Wars Jedi: Survivor og til og med Black Myth: Wukong. Alle disse er tungvektere i grafikkavdelingen, så det ser ut til at en eller annen endring i hvordan den nye firmwaren håndterer skygger ser ut til å være årsaken til alt oppstyret. Sony har ikke lappet problemet for øyeblikket, men vi forventer at alt blir løst om noen timer.

Hvis du har blitt berørt av et slikt problem med den siste PS5-oppdateringen, må du være tålmodig, da det helt sikkert vil bli løst veldig snart.