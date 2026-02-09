Siste glimt av The Mandalorian og Grogu gjør ikke mye for å overbevise skeptikerne

HQ

Helt siden den første traileren kom, har fansen vært en smule usikre på den kommende The Mandalorian og Grogu-filmen. Kritikken ser ut til å bunne i at filmen ikke har noe særlig formål for en fullskala kinofilm, spesielt siden hele grunnlaget er bygget på Disney+-seriene i "Mandoverse". Dessuten var traileren ærlig talt ikke bra, og Disneys markedsføring har også vært utrolig suspekt, til det punktet at vi er rundt 100 dager fra premiere og det er lett å glemme at filmen kommer og får en IMAX-lansering i tillegg.

I går kveld var det likevel Super Bowl, og det betydde at en rekke trailere gjorde sin ankomst, inkludert en for The Mandalorian og Grogu. Hvis du håpet at denne ville fjerne noe av skepsisen rundt prosjektet, har vi dårlige nyheter, da den snarere var utformet som en lastebilreklame, der Mando og Grogu kjørte på en slede kjørt av Tauntauns, alt mens Sam Elliot fortalte i det korte klippet.

Du kan se det selv nedenfor, og hvis du ellers er interessert i å se denne filmen på det store lerretet, har The Mandalorian and Grogu premiere fra 22. mai.