Siste nytt: Amazon Web Services er nede globalt: Roblox og Fornite fungerer ikke akkurat nå

I løpet av den siste timen har det blitt rapportert om feil og svikt i Amazon Web Services servere, slik at alle tjenester og hosting er lammet over hele verden. AWS er en av de største leverandørene av servere på internett sammen med Azure, så mange infrastrukturer og webtjenester er berørt. Det hele startet tilsynelatende da det kom inn rapporter om feil på servere som var hostet i US-East-1-regionen.

Akkurat nå er det umulig å få tilgang til Amazon-tjenester i USA, i tillegg til strømmeplattformene Crunchyroll eller Prime Video, eller sosiale nettverk som Goodreads eller Snapchat. Videospill som Fortnite eller Roblox er heller ikke i stand til å levere tjenester der, selv om det jobbes med å gjenopprette tjenesten.

I Europa fortsetter Amazons nettsted å fungere normalt, men enkelte tjenester som Prime Video gir feilmelding 5004 når du prøver å spille av innhold. Vi vil fortsette å overvåke informasjon om denne AWS-feilen over hele verden frem til tjenestene er gjenopprettet.