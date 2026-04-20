Siste nytt: En mann har åpnet ild mot en gruppe turister i Teotihuacán i Mexico, og to personer er drept.

En mann har åpnet ild mot en gruppe turister ved det arkeologiske utgravningsstedet Teotihuacán i Mexico. Han drepte en kanadisk turist og såret fire andre med et skytevåpen. Ytterligere to ofre ble skadet av fall da de forsøkte å flykte fra angriperen. Angriperen bar en revolver og skarp ammunisjon, i tillegg til en stor taktisk kniv.

Ifølge Reuters tok angriperen senere sitt eget liv, selv om det finnes øyenvitneskildringer om at han ble skutt og drept av den meksikanske nasjonalgarden, som var utplassert på stedet. De skadde er allerede under medisinsk behandling, og den kanadiske regjeringen har ennå ikke kommet med noen offisiell uttalelse om saken.

Angrepet får en enda mer alvorlig betydning ettersom det skjer i månedene før starten på fotball-VM, som skal arrangeres i Mexico, Canada og USA. Et angrep på en stor turistdestinasjon har skapt bekymring for sikkerheten til idrettsutøverne og de som deltar på arrangementet.