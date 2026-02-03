Siste nytt: Fransk cyberkriminalitetsenhet har gått inn og gjennomsøker Musks X-kontor i Paris

HQ

Fransk påtalemyndighet sa tirsdag at etterforskere av nettkriminalitet har gått inn i og gjennomsøker Paris-kontorene til Elon Musks sosiale medieplattform X, som en del av en etterforskning som ble åpnet i januar 2025. Operasjonen ledes av påtalemyndigheten i Paris' enhet for cyberkriminalitet, med støtte fra franske politispesialister og Europol.

Etterforskningen ble satt i gang etter at en lovgiver hevdet at partiske algoritmer på X kan ha forvrengt funksjonen til et automatisert databehandlingssystem. Påtalemyndighetene sa at etterforskningen fokuserer på om plattformens systemer feilaktig påvirket hvordan informasjon håndteres eller presenteres for brukerne. X kommenterte ikke søkene umiddelbart.

I en separat uttalelse kunngjorde påtalemyndigheten i Paris at de ville slutte å bruke X til å kommunisere, og i stedet gå over til LinkedIn og Instagram:

"Et søk utføres i de franske lokalene til X av cybercrime-enheten ved Paris statsadvokatembeter, sammen med @CyberGEND og @Europol, som en del av etterforskningen som ble åpnet i januar 2025. Påtalemyndigheten i Paris forlater X. Finn oss på LinkedIn og Instagram."