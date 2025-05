Grand Theft Auto VI utsatt til 26. mai 2026

HQ

Rockstar har vært stille om Grand Theft Auto VI en lang, lang stund. Etter en første trailer for spillet i slutten av 2023, har vi ennå ikke sett noe av substans om prosjektet. Mange der ute har vært sikre på at spillet fortsatt vil lanseres en gang senere i år, til tross for mangelen på ny informasjon og fullstendig stillhet fra Rockstar og Take-Two, men det har nå blitt bekreftet at denne stillheten var av en grunn.

Grand Theft Auto VI har blitt forsinket og vil nå bli lansert 26. mai 2026.

Rockstar bekrefter det i et nytt Newswire-innlegg der det står: "Vi beklager at dette er senere enn du forventet. Interessen og spenningen rundt et nytt Grand Theft Auto har virkelig vært ydmykende for hele teamet vårt. Vi vil takke dere for deres støtte og tålmodighet mens vi jobber med å ferdigstille spillet.

For hvert eneste spill vi har gitt ut, har målet alltid vært å prøve å overgå forventningene deres, og Grand Theft Auto VI er intet unntak. Vi håper dere forstår at vi trenger denne ekstra tiden for å kunne levere den kvaliteten dere forventer og fortjener."

Det interessante med denne forsinkelsen er at den skyver spillet helt ut av inneværende regnskapsår, og er nå satt til å gjøre Take-Twos regnskapsår 2026/27 til en absolutt behemoth, forutsatt at GTA VI ikke blir forsinket igjen ...