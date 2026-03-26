Siste nytt: Minst en ansatt drept i dødelig knivstikking på et Pokémon-senter i Tokyo

Dette elskede landemerket i Japan har blitt åsted for en tragedie, etter at et dødelig knivangrep på Pokémon-senteret i Tokyos Sunshine City-kompleks krevde livet til en ung kvinnelig ansatt, ifølge kringkasteren TV Asahi (og via Reuters).

Hendelsen utspilte seg kl. 19.16 lokal tid om kvelden 26. mars, da en mann i 20-årene (angivelig bevæpnet med to kniver) gikk til angrep på en kvinne, også hun i 20-årene, som jobbet i butikken. Begge ble kjørt til sykehus, men tragisk nok overlevde ingen av dem. Angriperen vendte knivene mot seg selv etter overfallet, og begge ble erklært døde i løpet av en time.

Videoer som siden har sirkulert på nettet, tegner et kaotisk og dypt rystende bilde: kunder og ansatte som flykter fra stedet i panikk mens nødetatene oversvømmer Sunshine City-komplekset, en av Tokyos mest ikoniske og velbesøkte shoppingdestinasjoner.

Pokémon Centers (de offisielle butikkene som drives av The Pokémon Company) er fylt med plysjfigurer, samlekort og lignende. Politiet har foreløpig ikke avslørt noe motiv for angrepet, og det er fortsatt uklart om offeret og gjerningsmannen kjente hverandre. The Pokémon Company har ennå ikke kommet med noen offentlig uttalelse.

Vi fortsetter å følge denne saken og oppdaterer etter hvert som mer informasjon blir tilgjengelig...