Siste nytt: Nintendo utsetter forhåndsbestillinger av Nintendo Switch 2 i USA

HQ

Da Nintendo like etter Nintendo Switch 2 Direct avslørte at de ville åpne forhåndsbestillinger i april i USA (i Europa, og gjennom My Nintendo Store og mange grossister, vil det være 8. april), var noen amerikanske borgere bekymret for Donald Trumps kunngjøringer på frigjøringsdagen, som inkluderte bratte økninger i tollsatsene på import fra land som Kina og Vietnam. Vietnam har vist seg å være et stort slag for Kyoto-selskapet, ettersom det var dit Nintendo planla å flytte konsollproduksjonen for å unngå kostnadsoverskridelsene i USA.

Nintendo-ledelsen må jobbe mot klokken, men et av nødtiltakene for å unngå en lanseringskatastrofe er å midlertidig utsette åpningen av forhåndsbestillinger for konsollen i USA, som rapportert av Gamespot.

Det ser ut til at forhåndsbestillinger vil åpne senere på året, men en endring i konsollens lanseringsdato er helt utelukket.

USA har tradisjonelt vært et marked der billigere teknologi (inkludert spillkonsoller) har vært tilgjengelig på grunn av fraværet av faste avgifter og innføringen av reduserte tollsatser avhengig av delstat. Regjeringens nye økonomiske politikk er i ferd med å endre landets økonomiske balanse, og Dow Jones har falt i flere uker. Det ser ut til at videospill og brukerne av dem kommer til å lide under konsekvensene av handelskrigen veldig snart.