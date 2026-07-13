Siste nytt: Nytt jordskjelv med styrke 6,5 registrert i Papua Ny-Guinea

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Et jordskjelv med styrke 6,5 rammet regionen Lorengau i Papua Ny-Guinea tidligere i dag, ifølge Reuters, AA og andre kilder. Det er ikke rapportert om skader på tidspunktet for denne artikkelen.

Jordskjelvet ble målt av US Geological Survey (USGS) omtrent 191 kilometer sørøst for Lorengau, i provinsen Manus, før kl. 09.00 GMT. Jordskjelvet hadde en dybde på 47,8 km.

Selv om det ikke er rapportert om alvorlige hendelser, kom nyheten mens smerten i Venezuela fortsatt er fersk og sterk.