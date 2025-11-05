Siste nytt! Xolo Maridueña slutter seg til rollebesetningen for One Piece sesong 3 som Portgas D. Ace

HQ

Hvis du trodde vannet med store navn som skulle bli med i rollebesetningen til One Piece sesong tre (som Mr. 2 for noen dager siden) hadde roet seg, bør du sette deg ned før du leser videre. Netflix har i dag bekreftet en annen skuespiller for sesong 3 av live action-serien, og det er en virkelig aktuell tungvekt: Xolo Maridueña.

Det stemmer, stjernen fra Netflix' Cobra Kai-serie og DCs Blue Beetle-film vil forvandle seg til brorfiguren til Iñaki Godoys Monkey D. Luffy, Portgas D. Ace.Ace' har en mindre rolle i den fremtidige Arabasta-buen, der handlingen i Straw Hat-eventyrene vil utspille seg, men vil fungere som en krok og kontekst for hendelser som vil komme mye senere og, som en snøball som ruller ned fjellsiden, ryste hele One Piece -universet.

Vi kan ikke fortelle deg mer hvis du ikke følger med på mangaen eller anime-episodene på One Piece, men hypen for premieren på denne tredje sesongen av One Piece har nettopp økt eksponentielt.

