Siste runde med oppsigelser hos Pendulo Studios

I dag må vi dessverre rapportere om flere tap av arbeidsplasser i spillbransjen, selv om vi ennå ikke vet det fulle omfanget. Pendulo Studios, utviklerne av Blacksad: Under the Skin, Vertigo og Tintin Reporter - Cigars of the Pharaoh gjorde en siste runde med oppsigelser i forrige uke. Det ser ut til at de har kuttet i staben stykkevis og delt de siste tolv månedene, selv om dette ikke har kommet frem i lyset.

Men nå har vi fått direkte bekreftelse fra noen av de berørte, som har begynt å oppdatere LinkedIn-profilene sine. Ifølge kildene vi har snakket med, er dette den tredje eller fjerde oppsigelsen i løpet av de siste tolv månedene, selv om det også tilbys sluttvederlag. Alt tyder på at studioet har blitt sittende igjen med en svært liten kjerne av medarbeidere for å opprettholde aktiviteten inntil neste prosjekt er funnet.

Selv om Tintin Reporter - Cigars of the Pharaoh var den siste utgivelsen som fikk en lunken mottakelse og dårlig salg, har ingen av de siste (Vertigo, Blacksad) klart å skille seg spesielt ut i salg. Oppdateringene har imidlertid klart å bringe alle disse prosjektene opp til det opprinnelige kvalitetsmålet, noe som gjør dem fullt ut spillbare og fornøyelige.

La oss håpe at de berørte finner en ny jobb snart, og at Pendulo kommer seg ut av denne kompromitterende situasjonen.