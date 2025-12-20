Siste sjanse til å få tak i en kopi av Metal Mack til Mega Drive og Neo Geo

Retrobølgen har sikkert ikke unngått noens oppmerksomhet. Å kjøpe spill til formater som Master System, Mega Drive, Super Nintendo og Nintendo 64 er ekstremt dyrt, og koster ofte hundrevis av pund/euros hvis de er i god stand.

Men det er kanskje ikke så rart at folk flokker seg rundt klassiske spill som bare fungerer og er komplette uten DLC, serverkrav eller oppdateringer. Dette er ofte ganske intense og fortettede opplevelser, noe som passer godt i en tid der tiden er knapp og tålmodigheten tilsynelatende synker.

Det ser vi ikke minst i den enorme boomen av nyutviklede spill til gamle formater som Mega Drive og Neo Geo. Og det er akkurat det vi kan rapportere om i dag. Utvikleren BitBeamCannon lanserte en Kickstarter-kampanje for spillet Metal Mack for snart en måned siden, og med litt over en dag igjen har den for lengst nådd målet flere ganger - med en rekke delmål som allerede er oppnådd.

Metal Mack har fått mye oppmerksomhet, og vil være tilgjengelig på Steam så vel som Mega Drive og Neo Geo. Det kan best beskrives som en parodi på Mega Man og andre klassiske plattformspill, komplett med musikk skapt av to legender: Allister Brimble (The Lost Vikings, Aladdin, X-com: Enemy Unknown, Descent, Powerwash Simulator) og Chris Hülsbeck (The Great Giana Sisters, Turrican).

Vi ville bare fortelle deg at det fortsatt er tid til å sikre deg et eksemplar av det som sannsynligvis kommer til å bli et samlerobjekt. Som nevnt kan du få tak i spillet på Steam, men også på kassett til Mega Drive og Neo Geo - komplett med instruksjonsmanual.

Hvis du synes du fortjener en julegave, kan du bidra med et par dollar på Kickstarter-siden, men husk å handle raskt, for det er bare litt over én dag igjen (kampanjen avsluttes kl. 13.00 BST / 14.00 CET den 21. desember). Ta en titt på Metal Macks eventyr i videoen nedenfor.