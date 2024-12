Siste sjanse til å spille Fredag den 13. på nett

HQ

I dag, 31. desember 2024, markerer den siste dagen spillere kan nyte Friday the 13th: The Game online. Den asymmetriske flerspillertittelen, som har vært en stift i skrekkspillverdenen siden utgivelsen i 2017, vil stenge serverne sine ved midnatt, noe som setter en stopper for syv år med Jason Voorhees-kaos. Spillet ble utviklet av IllFonic og utgitt av Gun Media, og tillot fans å oppleve den legendariske slasher-franchisen på en helt ny måte, men etter i dag vil onlineopplevelsen ikke være mer.

Spillet blir kanskje ikke husket for sin banebrytende mekanikk, men det fanget essensen av Friday the 13th-filmene med omhu og dedikasjon, og ga liv til ikoniske karakterer og omgivelser. Selv om det har vært utilgjengelig for digitalt kjøp siden oktober 2023, har spillere som eier spillet eller kan få tak i en fysisk kopi fortsatt noen timer igjen til å dykke inn i flerspillerhandlingen. Etter midnatt vil kun offline-spill være tilgjengelig, der spillerne kan kontrollere Jason og jage AI-kontrollerte campere.

Nå som Friday the 13th: The Game offisielt stenger serverne sine, kan fansen reflektere over arven mens de venter spent på neste kapittel i Friday the 13th-serien. Er det på tide med et nytt spill, eller kanskje en ny film eller serie for å fortsette Jasons historie?

Kommer du til å hoppe inn i et siste spill i kveld før serverne stenges ned?