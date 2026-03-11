Siste sjanse til å spille Highguard før serverne slukkes

HQ

Klokken tikker for Highguard, og i morgen stenges serverne ned, noe som betyr at dette er siste sjanse til å oppleve det gratis skytespillet som Geoff Keighley har hypet opp. Og siden det ikke er noen offline-komponent, vil spillet opphøre å eksistere så snart stativene er stengt.

I skrivende stund nyter 405 spillere sine siste timer sammen, og situasjonen taler for seg selv. Wildlight har kjempet helt til det siste, selv om mange av kollegene ble tvunget til å slutte da Tencent sluttet å finansiere selskapet. Som et siste farvel ble det for noen dager siden sluppet en ny Warden, våpen og noen andre godbiter. For lite og for sent, selvfølgelig.

Highguard Warden ble lansert så sent som 26. januar for PC, PlayStation og Xbox Series X/S, men til tross for en stabil og lovende start mistet det nesten umiddelbart hele sitt publikum - nesten 90 prosent valgte å slutte i spillet i løpet av den første uken. Det hjalp neppe at teamet besto av veteraner i sjangeren, og dette er nok et eksempel på hvor brutal bransjen kan være. Spesielt når man ikke lytter til spillerne...

Så hvis du mot formodning er nysgjerrig, er dette din siste sjanse. Da er det farvel og takk til Highguard.