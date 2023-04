Siste The Last of Us: Part I på PC-oppdatering tar sikte på feil, krasjer og andre ytelsesproblemer

HQ

Da The Last of Us: Part I debuterte på PC for et par uker siden, ble spillet utrolig dårlig mottatt av fansen, da det var tydelig at dette var nok en manglende port fra PlayStation. Riddled med feil og andre ytelses- og grafiske problemer, har spillet vært gjenstand for mye tilbakeslag, og utvikler Naughty Dog har lovet å forbedre spillet med en rekke rettelser og oppdateringer.

I tråd med dette slapp Naughty Dog i løpet av langhelgen en ny oppdatering for spillet, og dette knuste massevis av feil og problemer, samtidig som de forsøkte å forbedre ytelsen samtidig.

Dette inkluderer å se på spillet generelt, Left Behind-innholdet, tilgjengelighetspakken, lokaliseringstiltak og forbedringer for de som spiller med AMD-maskinvare eller på Steam Deck eller Epic Games Store.

Sjekk ut hele patch notater her.