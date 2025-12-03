28 Years Later: The Bone Temple ser Ralph Fiennes og Jack O'Connell i sammenstøt i trailer

HQ

Etter at 28 Years Later hadde premiere i sommer, har vi lenge visst at en oppfølger til denne filmen ville komme i begynnelsen av 2026, og i det siste har vi fått se mer og mer fra filmen som bare er kjent som 28 Years Later: The Bone Temple. Den vil ta opp tråden etter hendelsene i årets film, og vil særlig fokusere på Ralph Fiennes' rollefigur Dr. Kelson og Jack O'Connells Jimmy Crystal når de to kolliderer.

Filmen har premiere 14. januar, og en ny trailer har blitt vist, og stjernen i denne glimtet er uten tvil O'Connell, som etter å ha underholdt mange fans tidligere i år som hovedskurken i Sinners, ser ut til å være på vei mot nok en opprivende skurkemesterklasse også denne gangen.

Når det gjelder handlingen i 28 Years Later: The Bone Temple, forvent: "I en fortsettelse av den episke historien befinner Dr. Kelson (Ralph Fiennes) seg i et sjokkerende nytt forhold - med konsekvenser som kan forandre verden slik de kjenner den - og Spikes (Alfie Williams) møte med Jimmy Crystal (Jack O'Connell) blir et mareritt han ikke kan unnslippe. I The Bone Temples verden er de smittede ikke lenger den største trusselen mot overlevelse - de overlevendes umenneskelighet kan være merkeligere og mer skremmende."

Sjekk ut den siste traileren nedenfor for en ny smakebit av filmen som denne gangen blir regissert av Nia DaCosta og ikke Danny Boyle, selv om Alex Garland har skrevet manuset som han gjorde for 28 Years Later.