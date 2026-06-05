Siste titt på Assassin's Creed: Black Flag Resynced byr på sjøkrig og idylliske strender

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Et av de største spillene som kommer neste måned, er den lenge etterlengtede nyinnspillingen av Assassin's Creed IV: Black Flag, kjent som Assassin's Creed: Black Flag Resynced. Denne nyinnspillingen bringer det legendariske spillet tilbake med mestermorderen Edward Kenway ved roret, og vil bevare den elskede historien og forbedre den med moderne grafikk og ytelse, noe som til syvende og sist vil skape et moderne alternativ til fanfavoritten i den bredere serien.

Vi visste at Black Flag Resynced ville dukke opp på Summer Game Fest, og nå har vi sett traileren som ble lovet til arrangementet. Dette klippet kombinerer intense sjøslag med friheten til å utforske frodige jungler, samtidig som du får tid til å slappe av på de gylne strendene i Karibia.

Med mye planlagt og utgivelsen av spillet bare en måned unna den 9. juli, kan du se den siste traileren for spillet nedenfor. Og gå ikke glipp av vår siste komplette forhåndsvisning og intervjuet med utviklerne bak prosjektet.