SISTE: Ytterligere to containerskip i Hormuzstredet har blitt beskutt

HQ

Mens planene for fredsforhandlingene i beste fall fortsetter å være uklare, har situasjonen blitt ytterligere komplisert av to nye angrep, tilsynelatende utført av iranske marinefartøyer i Hormuzstredet onsdag morgen.

Ifølge United Kingdom Maritime Trade Operations Center(UKMTO), den britiske militærmyndigheten som overvåker fraktfartøyer som beveger seg gjennom regionen, har ytterligere to fartøyer blitt beskutt, noe som blant annet er bekreftet av Pique.

Det ser ut til at kapteinen på det første fartøyet har rapportert at han ble beskutt av Irans paramilitære revolusjonsgarde, som har stoppet motorene og etterlatt fartøyet urørlig i stredet. Mannskapet skal foreløpig være uskadd.

Det andre fartøyet har også rapportert at det er beskutt gjennom UKMTO. I skrivende stund er det ikke identifisert hvilke skip som skyter.

Dette skjer samtidig som USAs president Donald Trump har forlenget den nåværende våpenhvilen på ubestemt tid, i håp om mer fruktbare fredssamtaler.