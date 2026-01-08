HQ

Det finnes et så stort utvalg av enmannshær-filmer om dagen at man ikke trenger å være et geni for å skjønne hva man kan forvente av nye tilskudd til segmentet. Men jeg ville løyet om jeg sa at Sisu: Road to Revenge, oppfølgeren til den overraskende 2022-suksessen, ikke sjokkerte meg til tider.

Jeg sier dette fordi denne oppfølgeren er en av de mest vanvittige filmene jeg har sett på en god stund. Enmannshær-filmer er alltid forankret i det absurde, men de prøver også mer eller mindre å virke noenlunde ekte, og så drysser de inn øyeblikk av galskap for å lette på trykket. John Wick dreper folk med blyanter er et godt eksempel på hvordan noe minneverdig tåpelig ikke overvelder helheten. For Sisu: Road to Revenge føles det nesten som om det er flere ubeskrivelig gale elementer enn det er jordnære scener, noe som fører til en film som til tider nesten fremstår som en feberdrøm.

Det er en opptrapping av mani, vel å merke. Det starter mer rotfestet med å se Jorma Tommilas tøffe mann av få ord håndtere irriterende og hensynsløse soldater fra den sovjetiske hæren ved å ekspedere dem med våpen og smart bruk av verktøy i nærheten og omgivelsene. Men så går det snart over i galskap når han skyter ned fly med en lastebil, slår salto med en stridsvogn over en beskyttet kontrollpost, rir på en bevæpnet rakett og mye mer. Jeg vet hva du tenker nå; hva handler egentlig denne filmen om?

Premisset for Sisu: Road to Revenge er ganske enkelt. Etter hendelsene i den første filmen er andre verdenskrig over, og Aatami Korpi bestemmer seg for å vende tilbake til hjemmet sitt, som nå ligger i utkanten av Sovjetunionen. Han demonterer hjemmet sitt og tar med seg det som er igjen til et nytt sted trygt innenfor den finske grensen. Men den sovjetiske hæren får nyss om planene hans, og da de vet at han har drept hundrevis av soldater fra Den røde armé under krigen, vil de ta ham til fange og drepe ham, og statuere et eksempel med denne krigslegenden, om du vil. Dette fører til et Mad Max: Fury Road-lignende oppsett der den tause hovedpersonen kjører en fullastet lastebil gjennom alle slags hindringer mens han forsøker å nå grensen 120 km unna, en bragd som tar ham på en langt fra rett og oversiktlig vei.

Det jeg vil si til fordel for Sisu: Road to Revenge er at denne filmen utnytter tiden svært effektivt. Den er knapt 90 minutter lang og er ikke tynget av unødvendig fluff og narrativ. Den er i bunn og grunn en eneste lang actionsekvens, da det bare er en håndfull dialoger som blir levert, og det meste av den blir fremført av Stephen Lang. Her briljerer han nok en gang som skurk, denne gangen bytter han ut den tåpelige personligheten til Avatars Quaritch med en mer subtil og hevngjerrig eks-sjef i Den røde armé, som tilfeldigvis var den som tente den ubarmhjertige ilden i Aatamis hjerte. Det er to karakterer som er verdt en dritt i denne filmen, og deres sammenstøtende dynamikk og karisma på lerretet fungerer mer enn godt nok til å bære den korte varigheten av denne actionoppfølgeren.

På samme måte er handlingen for det meste godt satt sammen og leverer scener som sitter igjen etter rulleteksten. Igjen, det er utvilsomt dum action til tider, noe man kan forvente av en Fast and Furious -film, men det betyr ikke at den ikke underholder, for Sisu: Road to Revenge prøver aldri å overbevise deg om at den er noe den ikke er. Det er ingen politikk og skjulte agendaer i spill, det er en enkel hevnhistorie med enkle plotpunkter og kaotiske settstykker. Hvis du liker actionfilmer som helhet, er det nok her til at du bør se den, selv om den mangler noe av den raffinerte naturen og knivskarpe presisjonen til John Wick -filmene, som bare ett eksempel.

