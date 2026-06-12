En stund var begrepet "friendslop" nesten et nedsettende uttrykk rettet mot mer obskure indiespill som tilbyr ganske minimale opplevelser, løftet av det faktum at du spiller sammen med venner og må samarbeide for å overvinne utfordringer. Men etter hvert dukket det opp flere og flere «friendslop»-prosjekter, til det punktet at «friendslop» i dag nærmest er en egen sjanger.

Rett etter å ha laget det stemningsfulle skrekkpuslespillet «Out of Sight», har utvikleren The Gang Studio bestemt seg for å teste "friendslop"-vannene, alt i form av et prosjekt kjent som Sitting Ducks. Hvis du har spilt Peak, We Gotta Go, RV There Yet?, Pratfall, Yapyap, eller til og med Super Battle Golf, vil du kjenne igjen opplegget i Sitting Ducks, ettersom vi får ganske enkle nivåer fylt med skrot og andre gjenstander, og blir bedt om å bruke disse gjenstandene til å overvinne utfordringer - som i dette tilfellet er katastrofale hendelser på apokalypse-nivå.

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Så ja, vi blir sluppet ned på øyer omgitt av vann og bedt om å bruke bygg- og sammenslåingssystemer for å lage strukturer og gjenstander som vil gjøre det lettere å overleve hver katastrofe. Du må kanskje bare komme høyt nok opp til å unngå en tsunami, eller i stedet bygge en formidabel struktur for å forsvare deg mot et meteorittnedslag, og å gjøre dette er like enkelt som å klikke på gjenstanden for å plukke den opp, for så å få muligheten til å rotere den til riktig posisjon, alt før du slår den sammen med andre gjenstander i et primitivt, men effektivt byggesystem. Mye av skrotet du finner på en øy er grunnleggende byggevarer, enten det er treplanker eller metallbjelker, men du finner også mer sprø gjenstander som kan brukes til mer kreative løsninger på en oppgave eller som en måte å plage og irritere vennene dine på. For eksempel kan du tenne på litt dynamitt for å sprenge zombiehorder eller for å sette en venns bygning tilbake til start - alt avhenger av hvor ond du føler for å være på en gitt dag.

Spillets natur er å samarbeide for å overvinne disse katastrofale hendelsene, men Sitting Ducks har ikke en definert måte å løse et problem på, noe som betyr at du bare kan leke deg i sandkassen og se hva slags sprø kreasjoner du kan sette sammen med det enkle, men effektive byggesystemet. Det er en ekstra mekanikk, et ekte verktøy for å plage venner, kan man si, i form av Sticky Hand, som er akkurat det du sannsynligvis tror det er. Karakteren din har en hånd som kan gripe tak i gjenstander og dra dem rundt, på en måte som er langt mindre nyttig enn den grunnleggende byggesuiten, selv om det er et ganske morsomt verktøy for å irritere vennene dine og overvinne noen apokalypse-scenarier, som den nevnte zombiehorden.

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Jeg tror det er rom for forbedring når det gjelder innholdet som tilbys, da det for øyeblikket er ganske begrenset, nesten som om det er et Early Access-spill som nettopp har blitt lansert. Flere steder, flere katastrofer, merkelige og mer obskure gjenstander å bygge med, bare en generell utvidelse av sandkassen for å gi spillerne flere alternativer, dette ville bidra sterkt til å heve det Sitting Ducks tilbyr fansen.

Selv om The Gang Studio i grunnen har satt sammen et rudimentært, funksjonelt og ofte underholdende spill i Sitting Ducks, er dette, som alle «friendslop»-titler, et prosjekt som er helt avhengig av selskapet du holder deg til og hva du som gruppe kan få ut av den bredere opplevelsen. Det er slett ikke noe for solo-spillere, og du vil sannsynligvis bare få noen få timers underholdning ut av Sitting Ducks før du er klar til å gå videre, ettersom antallet katastrofer som er tilgjengelige akkurat nå er lavt, og opplevelsen er en du må gjøre det beste ut av, slik tilfellet er i alle Friendslop-spill. Men vi snakker også om en tittel som koster mindre enn £4 akkurat nå (£6 når rabattperioden er over), så hvis du har sansen for denne typen spill, er det ingen grunn til ikke å hoppe inn, prøve det og se hva du synes. Når alt kommer til alt, snakker vi om et spill som koster halvparten av en kinobillett...

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