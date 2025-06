Sivile drept i de siste russiske angrepene mot ukrainske regioner

HQ

Siste nytt om Russland og Ukraina . Vi vet nå at de siste russiske luftangrepene sent søndag og tidlig mandag har krevd flere sivile liv i det sørøstlige Ukraina, med Zaporizhzhia og Sumy blant de hardest rammede regionene.



Lokale myndigheter rapporterer at kvinner og barn var blant ofrene, og at flere bolighus og en butikk ble alvorlig skadet. Opptrappingen kommer samtidig som begge nasjoner forbereder seg på å møtes igjen for å finne en løsning på konflikten.