Sivile uroligheter på Messi GOAT Tour i India: Fansen følte seg lurt og invaderte banen

Lionel Messis første besøk i India siden 2011, i form av en "GOAT"-turné til Kolkata, Hyderabad, Mumbai og New Delhi, med vennskapskamper og andre fanarrangementer, utviklet seg til kaos på lørdag ved Salt Lake i Kolkata, med opptøyer og arrestasjoner. Fansen ble skuffet etter å ha betalt billetter til en verdi av rundt 4500 rupier, eller 42 euro - og noen betalte dobbelt så mye - og fikk knapt et glimt av den argentinske fotballspilleren i en kortere opptreden enn forventet.

Ifølge vitnesbyrd var Messi bare til stede i 20 minutter, mesteparten av tiden helt omringet av folk, og gikk bare en kort runde rundt stadion. Fansen var sinte og begynte å kaste gjenstander og vandalisere stadion da Messi forlot stedet. Tre personer ble arrestert for hærverk, i tillegg til arrangøren av arrangementet.

Ifølge Indian Express eskorterte Messis sikkerhetsteam spilleren ut av stadion da de følte seg utrygge, da folk allerede buet og viste sin misnøye.

Disse scenene skjedde bare i Kolkata. Resten av Messis "GOAT Tour" forløp uten hendelser resten av helgen, da Messi deltok i andre aktiviteter som konserter, en padel-turnering og besøk på fotballakademier.