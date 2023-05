Six Days in Fallujah lanseres som Early Access i juni

HQ

Utviklerne i Highwire Games og utgiveren Victura fikk som forventet mye negativ oppmerksomhet da de gjenopplivet Six Days in Fallujah i 2021 etter at Konami hadde avbrutt sitt engasjement i spillet mer enn ti år tidligere, så det var ikke overraskende at spillet forsvant fra radaren og ikke ble lansert høsten 2022 som planlagt. Dette fikk selvsagt mange til å tro at prosjektet var avlyst en gang for alle, men det er ikke tilfelle.

Dagens trailer avslører at Six Days in Fallujah lanseres som Steam Early Access 22. juni. Denne versjonen vil bestå av fire samarbeidsoppdrag der opptil fire spillere kan spille sammen på urbane kart endrer seg hver gang man spiller. Alle fire oppdragene vil fokusere på de amerikanske militærstyrkene, så det høres ikke ut som om vi får se hvordan det fungerer å spille som innfødte. Det vil vi likevel kanskje få før lanseringen, ettersom en enspillerkampanje, AI-kontrollerte lagkamerater, flere samarbeidsoppdrag, flere nasjonaliteter og noen få andre ting vil bli lagt til frem mot den offisielle lanseringen som er minst et år unna.

Hva slags mottakelse tror du Six Days of Fallujah vil få om tre uker?