Six Invitational 2026: Åtte lag blir eliminert i dag, her er de som er i faresonen

HQ

Det er ingen nåde i Six Invitational 2026. Etter at gruppespillet nylig ble avsluttet, har sluttspillet i løpet av helgen kommet i gang, så mye at en stor del av den øvre braketten allerede er fullført. Dette er tilfelle betyr at mye av den nedre braketten er seedet, med action i dette området som skal begynne i dag.

Dette er viktig å merke seg ettersom åtte lavere bracketkamper vil være vertskap i dag, og hver av dem vil se ett lag bli slått ut av turneringen og eliminert fra konkurransen for godt. Det blir fire kamper i første runde og deretter fire kamper i runde to, som alle vil gi grunnlag for runde tre, og da vil det bare være åtte lag igjen i live totalt.

Når det gjelder kampene i de lavere rundene som er planlagt i dag, kan du se kampene og tidspunktene nedenfor.



Dplus vs. Daystar kl. 10:00 GMT / 11:00 CET



Shopify Rebellion vs. Ninjas in Pyjamas kl. 10:00 GMT/11:00 CET



M80 vs. G2 Esports kl. 13:30 GMT/14:30 CET



Team Heretics vs. Oxygen Esports kl. 13:30 GMT/14:30 CET



Spacestation vs. vinneren av Shopify/NIP kl. 17:00 GMT/18:00 CET



Weibo Gaming vs. vinneren av Dplus/Daystar kl. 17:00 GMT/18:00 CET



Team Secret vs. Vinneren av M80/G2 kl. 20:30 GMT/21:30 CET



Fluxo W7M vs. Vinneren av Heretics/Oxygen kl. 20:30 GMT/21:30 CET



De fire lagene som overlever denne manien, skal i morgen, 10. februar, konkurrere i runde tre av den nedre braketten, samtidig som semifinalene i den øvre braketten arrangeres, der Wildcard møter FaZe Clan og Furia kjemper mot Team Falcons.

2026 Six Invitational avsluttes kommende helg 15. februar hvor premiepotten på 3 millioner dollar vil bli delt ut.